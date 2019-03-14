2019-03-14T20:05:10+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура потребовала потушить тлеющую свалку

Речь идет о полигоне в селе Базарные Матаки Алькеевского района
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

В Базарных Матаках Алькеевского района Татарстана на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) тлеет мусор. Туда уже выезжали сотрудники республиканских природоохранной прокуратуры и Минэкологии.

На месте они выявили отсутствие эксплуататора полигона ТКО. Мусор туда скидывает кто и когда хочет.

В итоге надзорный орган поручил ликвидировать тление отходов. Так что их ввоз туда пока запрещен. Это после вмешательства прокуратуры сделал собственник полигона - Исполком Базарно-Матакского сельского поселения. Он же и должен организовать тушение.

В свою очередь экологи взяли на местности пробы воздуха, чтобы сделать их анализ на предмет загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иннополисе обсудят тестирование аэротакси
Полицейские Марий Эл нашли создателя программы, которая похищала личные данные людей
Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работника 75,4 миллиона рублей долга по зарплатам
С начала 2019 года в Татарстане правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества
Минтимер Шаймиев объяснил необходимость создания трехъязычной школы в Казани
18 марта в Советском районе на целый день отключат воду
В Чувашии ученик автошколы во время занятия сбил 11-летнюю девочку
Йошкар-Оле потратят 7,1 миллиона рублей на годовое обслуживание 11 фонтанов
Глава Чувашии вручил первым десяти многодетным семьям республики особые удостоверения
Вице-премьер Татарстана призвал не забывать оформлять все вывески в республике на двух государственных языках
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"