В Татарстане прокуратура потребовала потушить тлеющую свалку

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-14T20:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Базарных Матаках Алькеевского района Татарстана на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) тлеет мусор. Туда уже выезжали сотрудники республиканских природоохранной прокуратуры и Минэкологии.

На месте они выявили отсутствие эксплуататора полигона ТКО. Мусор туда скидывает кто и когда хочет.

В итоге надзорный орган поручил ликвидировать тление отходов. Так что их ввоз туда пока запрещен. Это после вмешательства прокуратуры сделал собственник полигона - Исполком Базарно-Матакского сельского поселения. Он же и должен организовать тушение.

В свою очередь экологи взяли на местности пробы воздуха, чтобы сделать их анализ на предмет загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU