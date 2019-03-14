В Татарстане прокуратура потребовала потушить тлеющую свалку
В Базарных Матаках Алькеевского района Татарстана на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) тлеет мусор. Туда уже выезжали сотрудники республиканских природоохранной прокуратуры и Минэкологии.
На месте они выявили отсутствие эксплуататора полигона ТКО. Мусор туда скидывает кто и когда хочет.
В итоге надзорный орган поручил ликвидировать тление отходов. Так что их ввоз туда пока запрещен. Это после вмешательства прокуратуры сделал собственник полигона - Исполком Базарно-Матакского сельского поселения. Он же и должен организовать тушение.
В свою очередь экологи взяли на местности пробы воздуха, чтобы сделать их анализ на предмет загрязнения.
ИСТОЧНИК KP.RU