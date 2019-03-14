Минтимер Шаймиев объяснил необходимость создания трехъязычной школы в Казани

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-14T18:09:12+03:00

Образовательный комплекс будет сдан в 2020 году

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Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел совещание по строительству полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани. На нем он объяснил необходимость создания подобной школы.

В частности, Шаймиев отметил, что создание комплекса является одним из направлений развития современного образовательного процесса. Объект должен стать базовым для дальнейшего создания аналогичным комплексов.

Также госсоветник напомнил, что республиканский фонд «Возрождение» создаст в Казани учебную базу будущей трехъязычной школы. К школе №165 сделают пристрой, там будет создана начальная школа, которая послужит учебной основой для будущего образовательного учреждения.

Известно, что первый полилингвальный образовательный комплекс будет сдан в год столетия ТАССР - в 2020 году. В нем будут вести обучение на русском, татарском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU