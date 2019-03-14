В Иннополисе обсудят тестирование аэротакси

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-14T19:38:11+03:00

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В Иннополисе уже тестируют беспилотные автомобили, а скоро могут начать испытывать и аэротакси. Именно эту возможность 22 марта обсудят представители города и McFly.aero – некоммерческое объединение профессионалов авиационной отрасли.

В частности, на встрече будет решаться вопрос, какой высоты должны быть постройки, чтобы аэротакси могло работать и допустимый уровень шума от него.

Также во время встречи ожидается презентация российского проект аэротакси Bartini и подписание меморандума о взаимопонимании.

ИСТОЧНИК KP.RU