В Иннополисе обсудят тестирование аэротакси
22 марта пройдет встреча представителей города и McFly.aero – некоммерческое объединение профессионалов авиационной отрасли
Фото: пресс-служба Иннополиса
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В Иннополисе уже тестируют беспилотные автомобили, а скоро могут начать испытывать и аэротакси. Именно эту возможность 22 марта обсудят представители города и McFly.aero – некоммерческое объединение профессионалов авиационной отрасли.
В частности, на встрече будет решаться вопрос, какой высоты должны быть постройки, чтобы аэротакси могло работать и допустимый уровень шума от него.
Также во время встречи ожидается презентация российского проект аэротакси Bartini и подписание меморандума о взаимопонимании.
ИСТОЧНИК KP.RU