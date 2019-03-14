Полицейские Марий Эл нашли создателя программы, которая похищала личные данные людей

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-14T19:01:31+03:00

Для этого безработный из Новокузнецка арендовал в интернете несколько серверов

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Еще в прошлом году в полицию обратился 19-летний житель Йошкар-Олы – потерпевший от действий по распространению вредоносного программного обеспечения.

Как установили полицейские Марий Эл, с октября 2017 по август 2018 года 26-летний безработный житель Новокузнецка арендовал несколько серверов в интернете и размещал на них ту самую вредоносную программу. Она имела только одну цель – похищать персональные данные пользователей.

Подозреваемый тестировал и администрировал программу, продавая украденные логины, пароли из браузеров и электронной почты, а также информацию о банковских картах.

Созданная им бот-сеть объединила более 700 зараженных компьютеров, к которым злоумышленник имел полный доступ.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», - сообщают в МВД Марий Эл. - В настоящее время злоумышленник дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU