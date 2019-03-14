В Чувашии ученик автошколы во время занятия сбил 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-14T17:21:31+03:00

Школьница была доставлена в больницу с ушибом ноги

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В четверг, 14 марта, в Новочебоксарске автомобиль ВАЗ-2107 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП произошло в 14.30 на улице 10-й Пятилетки.

За рулем отечественной легковушки оказался ученик одной из автошкол Мариинского Посада, а на пассажирском сиденье в момент наезда находился его инструктор.

Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с ушибом ноги. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU