В Чувашии ученик автошколы во время занятия сбил 11-летнюю девочку
В четверг, 14 марта, в Новочебоксарске автомобиль ВАЗ-2107 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП произошло в 14.30 на улице 10-й Пятилетки.
За рулем отечественной легковушки оказался ученик одной из автошкол Мариинского Посада, а на пассажирском сиденье в момент наезда находился его инструктор.
Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с ушибом ноги. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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