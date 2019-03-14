2019-03-14T16:42:12+03:00
Общество

Вице-премьер Татарстана призвал не забывать оформлять все вывески в республике на двух государственных языках

Василь Шайхразиев также отметил, что все, что делается на бюджетные деньги, должно быть в рамках закона
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: protatarstan.ruФото: protatarstan.ru
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Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев с негодованием высказался о вывесках, оформленных только на одном государственном языке. На заседании Совета по реализации законодательства о языках республики при региональном Кабмине он призвал оформлять вывески в Татарстане как на русском, так и на татарском языках.

Щайхразиев объяснил свою позицию тем, что все, что делается на бюджетные деньги, должно быть в рамках закона. Он отметил, что объекты строились на бюджетные деньги, а во время согласования вывесок не учитывался республиканский закон, согласно которому надписи должны быть на русском и татарском языках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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