2019-03-14T17:53:12+03:00
Общество

18 марта в Советском районе на целый день отключат воду

Это произойдет только в ряде домов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabаy.comФото: pixabаy.com
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В грядущий понедельник, 18 марта, из-за плановых работ на сетях в некоторых домах Советского района столицы Татарстана на весь день отключат воду.

Так, с 9.00 до 21.00 краны пересохнут по адресам: улица Крутая, 2, улица Новоселья, 4, 4а, 4б, 6, 10, 11, 19; улица Рыбная, 8, 10а; улица Тыныч, 1, 3, 8, 8а, 11а.

Также водоснабжение на это время прекратят в частных домах по улицам: Балкыш, Крутая, Новоселья и Тыныч.

МУП «Водоканал» просит жителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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