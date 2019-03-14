С начала 2019 года в Татарстане правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества
Как подсчитали в МВД Татарстана за первые 2 месяца 2019 года правоохранительными органами в республике было выявлено 594 экономических преступлений, из них 389 отнесены к категории тяжких и особо тяжких.
Кроме того, за указанный период стражами порядка было выявлено 192 коррупционных преступлений, в том числе 9 совершенных в крупном размере. 25 человек привлечены к уголовной ответственности.
Также в текущем году правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества. В их числе 15 случаев получения и 80 - дача и посредничество.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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