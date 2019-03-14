2019-03-14T18:23:27+03:00
Происшествия

С начала 2019 года в Татарстане правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества

Большая часть – это дача денег и посредничество
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
25 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления.25 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Как подсчитали в МВД Татарстана за первые 2 месяца 2019 года правоохранительными органами в республике было выявлено 594 экономических преступлений, из них 389 отнесены к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, за указанный период стражами порядка было выявлено 192 коррупционных преступлений, в том числе 9 совершенных в крупном размере. 25 человек привлечены к уголовной ответственности.

Также в текущем году правоохранителями было пресечено 95 фактов взяточничества. В их числе 15 случаев получения и 80 - дача и посредничество.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминальная хроника Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Марий Эл нашли создателя программы, которая похищала личные данные людей
Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работника 75,4 миллиона рублей долга по зарплатам
Минтимер Шаймиев объяснил необходимость создания трехъязычной школы в Казани
18 марта в Советском районе на целый день отключат воду
В Чувашии ученик автошколы во время занятия сбил 11-летнюю девочку
Йошкар-Оле потратят 7,1 миллиона рублей на годовое обслуживание 11 фонтанов
Глава Чувашии вручил первым десяти многодетным семьям республики особые удостоверения
Вице-премьер Татарстана призвал не забывать оформлять все вывески в республике на двух государственных языках
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"