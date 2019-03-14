Йошкар-Оле потратят 7,1 миллиона рублей на годовое обслуживание 11 фонтанов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-14T17:01:32+03:00

Подрядчик должен будет проводить их еженедельную очистку от мусора и менять перегоревшие лампочки

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Из городского бюджета Йошкар-Олы выделили 7,1 миллиона рублей на годовое обслуживание 11 фонтанов. Советующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет проводить ежедневную очистку водной глади от мусора, периодическую менять саму воду и перегоревшие лампы, а также полировать поверхности чаш. В период подготовки объектов к началу сезона он будет обязан очистить фонтаны от снега и провести ревизию объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU