Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-14T15:43:38+03:00

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Футболисты "Рубина" готовятся к очередному матчу в чемпионате России. В субботу, 16 марта, казанцы на своем поле примут "Ростов". По словам наставника "Рубина" Курбана Бердыева, клуб с берегов Дона здорово усилился зимой, поэтому хорошо, что командам выпало сыграть уже в марте.

- С приходом игроков топ-уровня команда стала другая. И Ерёменко усилил, и Попов. Безусловно, им нужно раскатиться, но уровень команды резко вырос. Я думаю, "Ростов" наберет ход, и с каждым туром будет все опаснее и опаснее, - отметил Бердыев.

Есть накануне матча с "Ростовом" в составе "Рубина" и потери. Так, не сможет сыграть автор единственного гола казанского клуба в весенней части чемпионата - Артур Сагитов.

- Готовимся в обычном режиме. К сожалению, Сагитов не сможет сыграть из-за перелома переносицы на тренировке. Сейчас поедет делать маску. Все остальные готовятся, - пояснил Бердыев.

Матч между "Рубином" и "Ростовом" состоится на "Казань Арене" в субботу, 16 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU