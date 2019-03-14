20 марта в Казани из кранов горожан может потечь зеленая вода
В скором времени, а именно 20 марта, коммунальщики столицы Татарстана вновь начнут искать места утечки в магистральных тепловодах от Казанской «ТЭЦ-2». Для этого они добавят в воду краситель зеленого цвета Уранин-А.
Так, что, если жители Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города обнаружат зеленую воду, в том числе идущую из кранов, то им нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.
СПРАВКА
Уранин-А – краситель, допущенный к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU