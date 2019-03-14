В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-14T16:05:42+03:00

В итоге на эту сумму и был причинен ущерб взыскателю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утверждается, что женщина знала о наличии денег на банковском счете, но намеренно ничего не предпринимала

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Злоупотребление должностными полномочиями – в этом обвиняют бывшего судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела УФССП Чувашии.

По версии следствия, с марта 2017 по март 2018 года, будучи в указанной должности, женщина знала о наличии у должника на банковском счете наличие денег, но намеренно ничего не делала, чтобы их взыскать. Мало того, пристав еще и подделывала для этого соответствующие документы.

В итоге взыскателю был причинен ущерб на сумму около 11,8 миллиона рублей.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU