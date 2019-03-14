2019-03-14T16:57:18+03:00
Общество

Глава Чувашии вручил первым десяти многодетным семьям республики особые удостоверения

Торжественное мероприятие состоялось в местном Доме Правительства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил первые удостоверения многодетной семьи. Соответствующие звания в Доме Правительства республики получили 10 семей, в которых воспитывается трое и более детей.

Игнатьев отметил, что большая семья – это одновременно счастье и особая ответственность, как для родителей, так и для старших детей.

Известно, что по сравнению с 2012 годом число многодетных семей в республике увеличилось на 54%, и сегодня их число превысило 12,8 тысяч.

Отметим, что указанные удостоверения учреждены по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева и постановлением Кабмина региона от 28 февраля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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