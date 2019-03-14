2019-03-14T14:50:13+03:00
Происшествия

В Чувашии девушка, кинувшая в сотрудницу кафе кружку и побившая полицейского, приговорена к колонии

Она вспылила на требование прекратить курить внутри заведения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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27-летнюю бездомную девушку признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Так, 30 ноября прошлого года в деревне Еметкино Козловского района она по пьяни закурила внутри местного кафе. В ответ на требование сотрудников заведения прекратить дымить в помещении, девушка устроила скандал и кинула стеклянную кружку с чаем в сторону сотрудницы кафе.

По сообщению о нарушении общественного порядка на место прибыли сотрудники полиции. Но и люди в форме не внушили дебоширке нужного пиетета к закону. Не желая, чтобы ее доставили в отдел за мелкое хулиганство, она два раза ударила ногой по ноге одного из стражей порядка.

В итоге за нападение полицейского суд приговорил ее к 2 годам колонии общего режима

- Следует отметить, что в 2010 году в Татарстане девушка уже привлекалась к уголовной ответственности - за убийство. Тогда ее приговорили к 8,5 годам колонии общего режима, откуда она освободилась в сентябре 2018 года, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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