Ямочный ремонт на дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-14T15:35:21+03:00

На данный момент литым асфальтобетоном было восстановлено 916 квадратных метров дорог

Алексей Ладыков поручил увеличить объем выполняемых работ до 400 квадратных метров в день

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Ямочный ремонт на магистральных дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года. На данный момент литым асфальтобетоном было восстановлено 916 квадратных метров проезжей части.

В частности, 12 марта ремонт был проведен на Марпосадском шоссе, Кабельном проезде, улице Энергетиков, Машиностроительном проезде, Сугутском и Октябрьском мостах.

А 13 марта - на улице Композиторов Воробьевых и проспекте Ленина.

До конца текущей недели также, например, будут восстановлены дороги на улицах Калинина, Мичмана Павлова, Николаева, Ильбекова, Пролетарская, на проспекте Тракторостроителей.

Глава администрации города Алексей Ладыков поручил увеличить объем выполняемых работ до 400 квадратных метров в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU