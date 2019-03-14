2019-03-14T15:35:21+03:00
Общество

Ямочный ремонт на дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года

Алексей Ладыков поручил увеличить объем выполняемых работ до 400 квадратных метров в день
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На данный момент литым асфальтобетоном было восстановлено 916 квадратных метров дорогНа данный момент литым асфальтобетоном было восстановлено 916 квадратных метров дорог
Изменить размер текста:

Ямочный ремонт на магистральных дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года. На данный момент литым асфальтобетоном было восстановлено 916 квадратных метров проезжей части.

В частности, 12 марта ремонт был проведен на Марпосадском шоссе, Кабельном проезде, улице Энергетиков, Машиностроительном проезде, Сугутском и Октябрьском мостах.

А 13 марта - на улице Композиторов Воробьевых и проспекте Ленина.

До конца текущей недели также, например, будут восстановлены дороги на улицах Калинина, Мичмана Павлова, Николаева, Ильбекова, Пролетарская, на проспекте Тракторостроителей.

Глава администрации города Алексей Ладыков поручил увеличить объем выполняемых работ до 400 квадратных метров в день.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"
20 марта в Казани из кранов горожан может потечь зеленая вода
В Чувашии девушка, кинувшая в сотрудницу кафе кружку и побившая полицейского, приговорена к колонии
В 2019 году на хадж из Татарстана отправятся 1 800 мусульман
В Казани пройдет рейд ГИБДД по автобусам
Летом в Казани разрешат купаться на восьми пляжах
Казанцы называли своих детей Орнелла, Евангелина и Джамаль
Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань
В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн
Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке
Определены пассажиры каких станций казанского метро наиболее интернет-активны
В Казанском Кремле объяснили, почему аппарат Кабмина Татарстана отдал за семь авиабилетов в Москву и обратно миллион рублей
15 марта в двух районах Казани отключат свет
В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей
Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы
В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин
В Чувашии задержали пьяного мужчину, который ездил на автомобиле с разыскиваемыми госномерами
ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»
В Казани автобус столкнулся с погрузчиком, три человека пострадали
МВД Чувашии объявило аукцион на закупку "Кассандры"