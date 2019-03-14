2019-03-14T14:30:50+03:00
Общество

В 2019 году на хадж из Татарстана отправятся 1 800 мусульман

На сегодня республиканская квота уже закрыта примерно на 80-85%
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В 2019 году на хадж из Татарстана отправятся 1 800 мусульман. На сегодня республиканская квота уже закрыта примерно на 80-85%, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) региона.

При этом в этом году, по сравнению с прошлыми, в Татарстане количество желающих отправиться к святыням в Мекке и Медине увеличилось и прием заявок продолжается.

В ДУМ республики также отмечают, что в этот раз паломников ожидают некоторые изменения. Так, например, ожидается, что внедренная в 2018 году, система электронных виз будет усовершенствована. Получить их будет легче.

Кроме того, стоимость путевок выросла в среднем на 5-7%. Но значительная часть татарстанцев успела их купить до этого повышения.

Также собираются организовать малые паломничества - умры. А отправка групп планируют начать в апреле и в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"
Ямочный ремонт на дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года
20 марта в Казани из кранов горожан может потечь зеленая вода
В Чувашии девушка, кинувшая в сотрудницу кафе кружку и побившая полицейского, приговорена к колонии
В Казани пройдет рейд ГИБДД по автобусам
Летом в Казани разрешат купаться на восьми пляжах
Казанцы называли своих детей Орнелла, Евангелина и Джамаль
Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань
В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн
Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке
Определены пассажиры каких станций казанского метро наиболее интернет-активны
В Казанском Кремле объяснили, почему аппарат Кабмина Татарстана отдал за семь авиабилетов в Москву и обратно миллион рублей
15 марта в двух районах Казани отключат свет
В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей
Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы
В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин
В Чувашии задержали пьяного мужчину, который ездил на автомобиле с разыскиваемыми госномерами
ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»
В Казани автобус столкнулся с погрузчиком, три человека пострадали
МВД Чувашии объявило аукцион на закупку "Кассандры"