СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-14T14:30:50+03:00

На сегодня республиканская квота уже закрыта примерно на 80-85%

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В 2019 году на хадж из Татарстана отправятся 1 800 мусульман. На сегодня республиканская квота уже закрыта примерно на 80-85%, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) региона.

При этом в этом году, по сравнению с прошлыми, в Татарстане количество желающих отправиться к святыням в Мекке и Медине увеличилось и прием заявок продолжается.

В ДУМ республики также отмечают, что в этот раз паломников ожидают некоторые изменения. Так, например, ожидается, что внедренная в 2018 году, система электронных виз будет усовершенствована. Получить их будет легче.

Кроме того, стоимость путевок выросла в среднем на 5-7%. Но значительная часть татарстанцев успела их купить до этого повышения.

Также собираются организовать малые паломничества - умры. А отправка групп планируют начать в апреле и в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU