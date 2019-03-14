В Казани пройдет рейд ГИБДД по автобусам

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-14T14:10:18+03:00

С начала 2019 года количества аварий по вине водителей общественного транспорта возросло на 80%

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Сотрудники ГИБДД Казани подвели неутешительные итоги: с начала 2019 года в Казани на 80% возросло количество аварий, где виновниками стали водители общественного транспорта.

В связи с этим было решено провести очередное профилактическое мероприятие, где объектом тщательного осмотра станут именно автобусы. Рейд пройдет 15 марта с 15.00 до 18.00 часов в Приволжском районе Казани.

- Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

Если в ходе рейда у автобуса обнаружат технические неисправности, то его снимут с маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU