Казанцы называли своих детей Орнелла, Евангелина и Джамаль

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-14T13:39:44+03:00

Всего за прошедшую неделю в столице Татарстана родились более 300 детей

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На прошлой неделе в Казани на свет появились 312 младенцев.На сей раз мальчики рождались чаще девочек. Так, за последние 7 дней на свет появились 164 мальчика и 148 девочек.

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 312 детей: 164 мальчиков и 148 девочек.

Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1800 граммов, а максимальный – 4660 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Милана, Самир, Карим, Полина, Ева, Мария, Александр. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Евангелина, Орнелла, Белла, Айза, Владимир, Джамаль, Виктор, Илария, Наргиза.

ИСТОЧНИК KP.RU