Летом в Казани разрешат купаться на восьми пляжах
"Комсомолка" публикует перечень мест для отдыха
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Стало известно, на каких общественных пляжах Казани летом 2019 года будут работать спасатели и проводиться пробы воды. Список из восьми территорий опубликован в сборнике муниципальных документов.
В частности, в перечень попали: берега озер Малое и Большое Лебяжье, Изумрудное и Глубокое, пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольское», а также водоем в парке Победы.
Принимать объекты в эксплуатацию будет специальная комиссия.
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ИСТОЧНИК KP.RU