Летом в Казани разрешат купаться на восьми пляжах

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-14T13:50:57+03:00

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Стало известно, на каких общественных пляжах Казани летом 2019 года будут работать спасатели и проводиться пробы воды. Список из восьми территорий опубликован в сборнике муниципальных документов.

В частности, в перечень попали: берега озер Малое и Большое Лебяжье, Изумрудное и Глубокое, пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольское», а также водоем в парке Победы.

Принимать объекты в эксплуатацию будет специальная комиссия.

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ИСТОЧНИК KP.RU