2019-03-14T13:50:57+03:00
Общество

Летом в Казани разрешат купаться на восьми пляжах

"Комсомолка" публикует перечень мест для отдыха
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Изменить размер текста:

Стало известно, на каких общественных пляжах Казани летом 2019 года будут работать спасатели и проводиться пробы воды. Список из восьми территорий опубликован в сборнике муниципальных документов.

В частности, в перечень попали: берега озер Малое и Большое Лебяжье, Изумрудное и Глубокое, пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Комсомольское», а также водоем в парке Победы.

Принимать объекты в эксплуатацию будет специальная комиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Модные купальники 2019 года: лямки тоньше, бедра круче (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах экс-пристава заподозрили в том, что она не хотела взыскивать с должника 11,8 миллиона рублей
Автор единственного гола "Рубина" в 2019 году не сыграет против "Ростова"
Ямочный ремонт на дорогах Чебоксар завершат до 31 марта текущего года
20 марта в Казани из кранов горожан может потечь зеленая вода
В Чувашии девушка, кинувшая в сотрудницу кафе кружку и побившая полицейского, приговорена к колонии
В 2019 году на хадж из Татарстана отправятся 1 800 мусульман
В Казани пройдет рейд ГИБДД по автобусам
Казанцы называли своих детей Орнелла, Евангелина и Джамаль
Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань
В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн
Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке
Определены пассажиры каких станций казанского метро наиболее интернет-активны
В Казанском Кремле объяснили, почему аппарат Кабмина Татарстана отдал за семь авиабилетов в Москву и обратно миллион рублей
15 марта в двух районах Казани отключат свет
В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей
Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы
В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин
В Чувашии задержали пьяного мужчину, который ездил на автомобиле с разыскиваемыми госномерами
ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»
В Казани автобус столкнулся с погрузчиком, три человека пострадали
МВД Чувашии объявило аукцион на закупку "Кассандры"