Определены пассажиры каких станций казанского метро наиболее интернет-активны

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-14T12:06:27+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) проанализировал динамику интернет-трафика в казанском метрополитене. В 2018 году пассажиры метро все чаще пользовались мобильным интернетом во время поездок – общий объем интернет-трафика, генерируемого абонентами оператора на станциях метрополитена, превысил аналогичный показатель прошлого года на 45%.

Казанский метрополитен ежедневно перевозит более 25 тысяч пассажиров. Благодаря развитию 4G в метро, пассажиры могут комфортно слушать музыку, смотреть онлайн-видео, отправлять сообщения в мессенджерах и письма с файлами, пользоваться привычными возможностями мобильного интернета в пути и во время ожидания поезда.

По данным оператора, в 2018 году пассажиры были более активны в интернете, чем годом ранее. Больше всего гигабайт данных в высокоскоростной сети Билайн «качали» на станции «Проспект Победы». Также в число лидеров по объему интернет-трафика также вошли станции «Козья Слобода», «Московская», «Площадь Тукая» и «Горки».

Пик интернет-трафика в сети Билайн в прошлом году пришелся на декабрь, когда было передано на 25% данных больше, чем в среднем за месяц. Это связано с увеличением пассажирского потока в преддверии новогодних праздников – передвижение в метро позволяло избежать дорожных пробок, быстро и комфортно добраться до работы, дома или торгового центра.

Однако использование голосовой связи жителями Казани в метро уменьшается. Абоненты Билайн в течение прошлого года наговорили в казанском метрополитене более 8 миллионов минут, что на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего голосовых вызовов было совершено на станции метро «Козья Слобода». Чуть меньшее количество звонков было на посадочных платформах станций «Проспект Победы», «Авиастроительная», «Горки» и «Суконная Слобода».

Такая динамика связана с ростом популярности соцсетей и мессенджеров. Казань занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количество активных пользователей соцсетей и мессенджеров.*

Рост общего объема 4G-трафика связан и с расширением сети оператора: за 2018 год Билайн на 61% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих казанцам скоростной доступ в мобильный интернет.

Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»:

«На данный момент нашим абонентам на станциях метро и в перегонах доступен мобильный интернет со средней пользовательской скоростью в пределах 15-20 Мбит/с. Такой скорости вполне достаточно для непрерывного доступа в сеть во время поездок и комфортного пользования всеми интернет-сервисами с платформ станций метрополитена».

* по данным внутренней аналитики Билайн

ИСТОЧНИК KP.RU