2019-03-14T12:54:10+03:00
Происшествия

В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн

Мужчина работал на стройке
Лика ИСАЕВА
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По данному факту проводится доследственная проверка.По данному факту проводится доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
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ЧП произошло 13 марта на одном из предприятий Казани на улице Химической в Московском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, погибший сварщик работал на стройке по договору оказания услуг. Во время подъема 6-тонной металлической опоры с помощью башенного крана, одна из ранее установленных опор упала, и придавила сварщика. Мужчина находился в опасной близости от места проведения работ. В результате сварщик получил травмы не совместимые с жизнью. Он погиб на месте.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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