В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн
ЧП произошло 13 марта на одном из предприятий Казани на улице Химической в Московском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, погибший сварщик работал на стройке по договору оказания услуг. Во время подъема 6-тонной металлической опоры с помощью башенного крана, одна из ранее установленных опор упала, и придавила сварщика. Мужчина находился в опасной близости от места проведения работ. В результате сварщик получил травмы не совместимые с жизнью. Он погиб на месте.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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