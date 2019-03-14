15 марта в двух районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-14T11:39:56+03:00

Электричества не будет в Приволжском и Советском районах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Причина в плановом ремонте и техобслуживании оборудования

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В эту пятницу, 15 марта, в Казани вновь будут отключать свет в домах.

Так, с 14.00 до 17.00 электричества пропадет в Приволжском районе по улицам: Авангардная, Грунтовая, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская и переулок Тюменский, Школьная.

А с 9.00 до 18.00 обесточат дома в Советском районе, которые расположенны по адресам: улица Гастелло, улица Гвардейская, 7, 17/11, улица Николая Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 54, 56, 57г, 58, улица Искра, 8, 10б, 12, 23, 23а, улица Патриса Лумумбы, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, улица Шуртыгина, 4.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электрооборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU