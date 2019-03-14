Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-14T12:34:47+03:00

Музыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало чем-то естественным Фото: Алина НИЗАМОВА

Вице-премьер республики Василь Шайхразиев считает, что закон о двуязычии в регионе работает не в полном объеме

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Музыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало естественным. Однако вице-премьер Василь Шайхразиев обеспокоен языком песен, которые там воспроизводят.

В частности, на заседании совета по реализации законодательства о языках республики он выступил с инициативой обязать все общественные пространства включать половину песен на татарском языке.

Тем самым, по словам Шайхразиева, он хочет довести закон о двуязычии в Татарстане до работы в полном объеме. Он отмечает, что люди обеспокоены отсутствием в парках и скверах национальных мелодий и песен.

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ИСТОЧНИК KP.RU