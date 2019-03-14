2019-03-14T12:34:47+03:00
Общество

Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке

Вице-премьер республики Василь Шайхразиев считает, что закон о двуязычии в регионе работает не в полном объеме
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Музыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало чем-то естественнымМузыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало чем-то естественнымФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Музыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало естественным. Однако вице-премьер Василь Шайхразиев обеспокоен языком песен, которые там воспроизводят.

В частности, на заседании совета по реализации законодательства о языках республики он выступил с инициативой обязать все общественные пространства включать половину песен на татарском языке.

Тем самым, по словам Шайхразиева, он хочет довести закон о двуязычии в Татарстане до работы в полном объеме. Он отмечает, что люди обеспокоены отсутствием в парках и скверах национальных мелодий и песен.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва - Казань
В Казани погиб сварщик, на которого упала конструкция весом 6 тонн
Определены пассажиры каких станций казанского метро наиболее интернет-активны
В Казанском Кремле объяснили, почему аппарат Кабмина Татарстана отдал за семь авиабилетов в Москву и обратно миллион рублей
15 марта в двух районах Казани отключат свет
В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей
Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы
В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин
В Чувашии задержали пьяного мужчину, который ездил на автомобиле с разыскиваемыми госномерами
ВТБ Регистратор заключил соглашение с китайской компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые Технологии»
В Казани автобус столкнулся с погрузчиком, три человека пострадали
МВД Чувашии объявило аукцион на закупку "Кассандры"