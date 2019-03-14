Татарстанские парки и катки могут обязать включать половину песен на татарском языке
Музыкальное сопровождение в парках, скверах, катках и на набережных Татарстана давно уже стало естественным. Однако вице-премьер Василь Шайхразиев обеспокоен языком песен, которые там воспроизводят.
В частности, на заседании совета по реализации законодательства о языках республики он выступил с инициативой обязать все общественные пространства включать половину песен на татарском языке.
Тем самым, по словам Шайхразиева, он хочет довести закон о двуязычии в Татарстане до работы в полном объеме. Он отмечает, что люди обеспокоены отсутствием в парках и скверах национальных мелодий и песен.
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ИСТОЧНИК KP.RU