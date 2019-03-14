В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей
В 2019 году в трех районах Чебоксар отремонтируют 32 двора. На работы уже выделено порядка 25 миллионов рублей. Объекты должны быть сданы к концу июля
Согласно техническому заданию, дворы будут отремонтированы в Калининском (13 дворов за 8,3 миллиона рублей), Московском (11 дворов за 8,3 миллиона рублей) и Ленинском (8 дворов за 8,3 миллиона рублей) районах города.
В частности, обновления коснуться дворов по адресам:
проспект Тракторостроителей, 27, 30, 52/1 и 75;
улица Кадыкова, 11 и 21;
улица Патрисы Лумумбы, 15 и 4;
площадь Скворцова, 4;
улица Николаева, 18, 25/15 и 27;
улица Рихара Зорге, 19;
улица Ленинского Комсомола, 38, 46 и 48;
бульвар Миттова, 3 и 11;
улица Чернышевского, 32;
улица Университетская, 20;
улица Энтузиастов, 35;
улица Социалистическая, 15, 17 и 19;
улица Мичмана Павлова, 12/15 и 46;
улица Афанасьева, 3;
улица Энгельса, 36;
проспект 9-й Пятилетки, 2, 4 и 20
улица Богдана Хмельницкого, 119;
улица Ленинградская, 26;
улица Ярославская, 30.
ИСТОЧНИК KP.RU