В 2019 году в Чебоксарах отремонтируют 32 двора за 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-14T11:09:08+03:00

Согласно техническому заданию, дворы будут отремонтированы в Калининском, Московском и Ленинском районах город Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

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В 2019 году в трех районах Чебоксар отремонтируют 32 двора. На работы уже выделено порядка 25 миллионов рублей. Объекты должны быть сданы к концу июля

Согласно техническому заданию, дворы будут отремонтированы в Калининском (13 дворов за 8,3 миллиона рублей), Московском (11 дворов за 8,3 миллиона рублей) и Ленинском (8 дворов за 8,3 миллиона рублей) районах города.

В частности, обновления коснуться дворов по адресам:

проспект Тракторостроителей, 27, 30, 52/1 и 75;

улица Кадыкова, 11 и 21;

улица Патрисы Лумумбы, 15 и 4;

площадь Скворцова, 4;

улица Николаева, 18, 25/15 и 27;

улица Рихара Зорге, 19;

улица Ленинского Комсомола, 38, 46 и 48;

бульвар Миттова, 3 и 11;

улица Чернышевского, 32;

улица Университетская, 20;

улица Энтузиастов, 35;

улица Социалистическая, 15, 17 и 19;

улица Мичмана Павлова, 12/15 и 46;

улица Афанасьева, 3;

улица Энгельса, 36;

проспект 9-й Пятилетки, 2, 4 и 20

улица Богдана Хмельницкого, 119;

улица Ленинградская, 26;

улица Ярославская, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU