В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-14T10:35:49+03:00

Огонь уничтожил дом и внедорожник Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Пожар на улице Центральной в селе Иштеряково Тукаевского района республики вспыхнул 13 марта в 9.52. В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что горят одноэтажный бревенчатый дом размером в плане 4х6 метров и автомобиль «УАЗ». Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров.

К приезду огнеборцев открытым огнем горел жилой дом и внедорожник. 75-летний хозяин пытался потушить автомобиль самостоятельно. Но он получил ожоги тела 1-2 степени (25%), госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.

- В результате пожара сгорел бревенчатый дом и автомобиль УАЗ, - сообщили в МЧС Татарстана. - Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU