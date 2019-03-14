2019-03-14T10:35:49+03:00
Происшествия

В Татарстане огонь уничтожил дом и внедорожник, пострадал хозяин

ЧП произошло в Тукаевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Огонь уничтожил дом и внедорожникОгонь уничтожил дом и внедорожникФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар на улице Центральной в селе Иштеряково Тукаевского района республики вспыхнул 13 марта в 9.52. В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что горят одноэтажный бревенчатый дом размером в плане 4х6 метров и автомобиль «УАЗ». Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров.

К приезду огнеборцев открытым огнем горел жилой дом и внедорожник. 75-летний хозяин пытался потушить автомобиль самостоятельно. Но он получил ожоги тела 1-2 степени (25%), госпитализирован в БСМП Набережных Челнов.

- В результате пожара сгорел бревенчатый дом и автомобиль УАЗ, - сообщили в МЧС Татарстана. - Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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