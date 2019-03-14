Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы
Раушан Усманова возглавит новый детский сад в 63-м комплексе города
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
Изменить размер текста:
Стало известно, что 18 марта станет последним рабочим днем Раушан Усмановой на посту главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов. По информации «Челнинских известий», женщина уходит по своему желанию и уже нашла себе новое место работы.
Усманова планирует возглавить центр развития ребенка в 63-м комплексе города. Это дошкольное учреждение является самым большим в микрорайоне и вмещает в себя 340 детей.
Отметим, что Раушан Усманова руководила Автозаводским районов татарстанского автограда 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU