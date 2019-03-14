Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов покидает свой пост, спустя 10 лет работы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-14T10:51:39+03:00

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Стало известно, что 18 марта станет последним рабочим днем Раушан Усмановой на посту главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов. По информации «Челнинских известий», женщина уходит по своему желанию и уже нашла себе новое место работы.

Усманова планирует возглавить центр развития ребенка в 63-м комплексе города. Это дошкольное учреждение является самым большим в микрорайоне и вмещает в себя 340 детей.

Отметим, что Раушан Усманова руководила Автозаводским районов татарстанского автограда 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU