В Казанском Кремле объяснили, почему аппарат Кабмина Татарстана отдал за семь авиабилетов в Москву и обратно миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-14T11:59:34+03:00

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Татарстанцы пришлив негодование, когда увидели на сайте госзакупок информацию о тендере, который аппарат Кабмина республики заключил с одной из турфирм.

Суть контракта - поставка семи авиабилетов из Казани в Москву и обратно. Они предназначены «для работников, выезжающих в служебные командировки». Все бы ничего но за них выложили ни много ни мало один миллион рублей.

После того, как в связи с этим начали говорить о чрезмерных тратах чиновников, в Казанском Кремле объяснил причину такой высокой цены на билеты.

Как оказалось, один миллион рублей – условная сумма, взятая «с запасом», сообщает «Вечерняя Казань». Дело в том, что при срочной необходимости лететь в столицу России, дешевых билетов может не быть. Не потраченные деньги должны остаться в бюджете.

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ИСТОЧНИК KP.RU