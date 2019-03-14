В Чувашии задержали пьяного мужчину, который ездил на автомобиле с разыскиваемыми госномерами
Водителя автомобиля "Лада Калина" задержали в Цивильске 12 марта поздно вечером. По предварительным данным, перед этим отечественный автомобиль совершил ДТП и с места аварии скрылся. В погоню за ним отправились сотрудники ГИБДД МВД Чувашии и активисты "Антидилера". Автомобиль обнаружили во дворе одного из многоэтажных домов, а чуть позже обнаружили водителя.
Мужчина вел себя очень неадекватно - он был пьян и требовал его отпустить, угрожая неприятностями. В это время выяснилось, что на его "Ладе Калине" установлены госномера автомобиля, которые находились в розыске. По сведениям активистов, на момент задержания мужчина являлся действующим сотрудников УФСИН Чувашии.
В отношении мужчина составили четыре административных протокола: за отказ от медицинского освидетельствования, от побега с места аварии и за отсутствие полиса ОСАГО и отсутствие госномеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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