В Казани автобус столкнулся с погрузчиком, три человека пострадали

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-14T09:18:26+03:00

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Авария с участием погрузчика - экскаватора, и маршрутного автобуса №30 произошла на улице Зорге возле дома №20 в Приволжском районе Казани 13 марта в 12.40. По предварительным данным, 32-летний водитель спецтехники не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся впереди в попутном направлении автобус МАЗ. В момент аварии автобусом управлял 45-летний водитель.

- В результате столкновения три женщины - пассажирки автобуса, получили травмы различной тяжести и госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Среди пострадавших - 70-летняя пенсионерка, 52-летняя и 38-летняя женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU