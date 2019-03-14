МВД Чувашии объявило аукцион на закупку "Кассандры"
Комплекс мониторинга и цифрового анализа радиосигналов «Кассандра-СО» необходим для работы
Вот такой прибор необходим МВД ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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На сайте госзакупок объявлен аукцион на приобретение для нужд МВД Чувашии комплекса мониторинга и цифрового анализа радиосигналов «Кассандра-СО». Комплекс стоимостью 5 миллионов 245 тысяч рублей должен будет поступить не позже, чем через полгода с момента завершения аукциона. Его начало назначено на 8 апреля.
Есть и ограничение для желающих принять участие в аукционе - поставщиком может быть только юридические лица, чьи компании созданы в соответствии с законом России. Эти условия соответствуют Федеральному закону «О государственном оборонном заказе» - комплекс входит в перечень изделий оборонного заказа.
ИСТОЧНИК KP.RU