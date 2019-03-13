В Татарстане прокуратура требует уволить чиновника с фальшивым дипломом

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-13T19:43:59+03:00

Надзорный орган хочет, чтобы это было сделано с формулировкой «в связи с утратой доверия»

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В ходе прокурорской поверки в Исполкоме Кукморского района Татарстана обнаружился «неправильный» чиновник. Дело в том, что при приеме на должность начальника одного из отделов предоставил в кадровую службу подложный диплом о получении высшего образования в Казанском государственном техническом университете им. Туполева.

- Согласно Кодексу Татарстана о муниципальной службе гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорный орган внесла в адрес руководителя Исполкома Кукморского района представление, в котором требует уволить чиновника в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU