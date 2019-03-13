В Казани обманутым дольщикам «Фона» помощь может прийти из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-13T18:42:37+03:00

Речь идет о пятом доме в ЖК «Молодежный» и третьем доме ЖК «МЧС». Их строительство уже несколько лет находится на стадии свай

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В Казани на очередном выездном совещании по вопросам обманутых дольщиков, которое в этот раз прошло на Ноксинском спуске замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев обнадежил людей.

По его словам, ведомство обратилось в Единый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства из федерального бюджета.

Пока речь идет о двух объектах «Фона» – пятом доме в ЖК «Молодежный» и третьем доме ЖК «МЧС».

- Эти объекты согласованы с президентом Татарстана и премьер-министром республики. Рассмотрение идет, в Дом.РФ уже запросили у нас документы, мы их готовим. Думаю, получим ответ до конца марта точно. Если схема получится, это хорошая возможность реанимировать пятый дом, - сказал Гимаев.

Напомним, также что работы в двух проблемных домах в ЖК «Молодежный» возобновились осенью 2018 года. Сейчас решается вопрос о выделении подрядчику земельного участка в 33-м военном городке, за что тот должен достроить указанные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU