В Казани обманутым дольщикам «Фона» помощь может прийти из федерального бюджета
В Казани на очередном выездном совещании по вопросам обманутых дольщиков, которое в этот раз прошло на Ноксинском спуске замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев обнадежил людей.
По его словам, ведомство обратилось в Единый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства из федерального бюджета.
Пока речь идет о двух объектах «Фона» – пятом доме в ЖК «Молодежный» и третьем доме ЖК «МЧС».
- Эти объекты согласованы с президентом Татарстана и премьер-министром республики. Рассмотрение идет, в Дом.РФ уже запросили у нас документы, мы их готовим. Думаю, получим ответ до конца марта точно. Если схема получится, это хорошая возможность реанимировать пятый дом, - сказал Гимаев.
Напомним, также что работы в двух проблемных домах в ЖК «Молодежный» возобновились осенью 2018 года. Сейчас решается вопрос о выделении подрядчику земельного участка в 33-м военном городке, за что тот должен достроить указанные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU