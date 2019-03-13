Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал проверить все школы и детсады, построенные еще в советские времена

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-13T18:57:10+03:00

Сделано это после того, как частично обрушилась школа в Урмарском районе

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Во время заседания кабмина Чувашии глава республики Михаил Игнатьев поднял вопрос об обеспечении безопасности при получении образования несовершеннолетних граждан России. Поводом стало обрушение 10 марта части школы в деревне Большие Чаки Урмарского района республики. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

- Министру образования и молодежной политики Чувашии Сергею Кудряшову совместно с министром строительства и ЖКХ Чувашии Алексеем Грищенко дано поручение провести комиссионное обследование всех школ и детских садов, построенных в советские годы, - сообщили в пресс-службе главы Чувашии. - Необходимо также решить вопрос о реконструкции и модернизации образовательных учреждений, имеющих износ более 50% и представляющих потенциальную опасность для процесса обучения.

Также будут проведены обследования всех помещений, где могут пребывать несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU