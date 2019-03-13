Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал проверить все школы и детсады, построенные еще в советские времена
Во время заседания кабмина Чувашии глава республики Михаил Игнатьев поднял вопрос об обеспечении безопасности при получении образования несовершеннолетних граждан России. Поводом стало обрушение 10 марта части школы в деревне Большие Чаки Урмарского района республики. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
- Министру образования и молодежной политики Чувашии Сергею Кудряшову совместно с министром строительства и ЖКХ Чувашии Алексеем Грищенко дано поручение провести комиссионное обследование всех школ и детских садов, построенных в советские годы, - сообщили в пресс-службе главы Чувашии. - Необходимо также решить вопрос о реконструкции и модернизации образовательных учреждений, имеющих износ более 50% и представляющих потенциальную опасность для процесса обучения.
Также будут проведены обследования всех помещений, где могут пребывать несовершеннолетние.
ИСТОЧНИК KP.RU
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