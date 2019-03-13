В Казани пассажир получил травму во время столкновения двух автобусов
Авария произошла в Советском районе столицы Татарстана
Во время аварии пострадал пассажир автобуса
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта в 9.15 напротив дома №143 по улице Фучика в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса Нефаз маршрута №63 при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим Нефазом, который следовал по маршруту №62. Этим автобусом управлял 37-летний мужчина.
- В результате столкновения травму позвоночника получил 24-летний пассажир автобуса маршрута №62, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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