2019-03-13T18:14:32+03:00
Происшествия

В Казани пассажир получил травму во время столкновения двух автобусов

Авария произошла в Советском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время аварии пострадал пассажир автобусаВо время аварии пострадал пассажир автобуса
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта в 9.15 напротив дома №143 по улице Фучика в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса Нефаз маршрута №63 при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим Нефазом, который следовал по маршруту №62. Этим автобусом управлял 37-летний мужчина.

- В результате столкновения травму позвоночника получил 24-летний пассажир автобуса маршрута №62, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чувашии, который передал арестантам наркотики в зубной пасте, приговорили к колонии
В Татарстане прокуратура требует уволить чиновника с фальшивым дипломом
В Набережных Челнах автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газоне
Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал проверить все школы и детсады, построенные еще в советские времена
В Казани обманутым дольщикам «Фона» помощь может прийти из федерального бюджета
В 2019 году вокзал в Казани оборудуют автоматической системой информирования пассажиров
В Набережных Челнах риэлтор, которая обманула людей на 14,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком
КФУ потратит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах
В Татарстане на экс-сотрудницу центра соцобслуживание завели уголовное дело за «мертвые души»
В Чебоксарах друзья школьника вымогали у него деньги через интернет
Цены на путевки в детские лагеря Чувашии в 2019 году вырастут на 4,5%
14 марта на западе Татарстана ожидается сильный снегопад
Татарстан лучше всех в России отстаивает права потребителей
В Набережных Челнах семье погибшего пришлось несколько раз выталкивать катафалк из снега по пути на кладбище
В Казани бывший заключенный начал приставать к 11-летней девочке прямо в автобусе
Глава управления городского хозяйства Набережных Челнов Рафаиль Киямов покинул свой пост
ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСП
"Устранил конкурента": В Набережных Челнах трамвай с рекламой пассажирских перевозок врезался в такси
В Чебоксарах гендиректора фирмы будут судить за сломанный нос полицейского