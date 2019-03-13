В Набережных Челнах автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газоне
В Татарстан медленно, но верно приходит весна. В связи со скорым потеплением, в Набережных Челнах начали задумываться о сохранности газонов.
Так, начальник административно-технической инспекции при Исполкоме города Айрат Насыбуллин отметил, что с 2019 года автолюбителей города вновь начнут штрафовать за парковку на «зеленке».
Напомним, в 2018 году прокуратура татарстанского автограда выдвинула протест против такого наказания автомобилистов, которые оставляли свои машины на газонах, и в итоге его отменили.
Однако сейчас вышли новые нормативно-правовые акты, которые позволяют административно-технической инспекции снова привлекать к штрафам за это.
ИСТОЧНИК KP.RU
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