2019-03-13T19:06:23+03:00
Авто

В Набережных Челнах автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газоне

Хотя в прошлом году прокуратура города была против этого, и наказание отменили
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас вышли новые нормативно-правовые акты, которые позволяют административно-технической инспекции снова привлекать нарушителейСейчас вышли новые нормативно-правовые акты, которые позволяют административно-технической инспекции снова привлекать нарушителейФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Татарстан медленно, но верно приходит весна. В связи со скорым потеплением, в Набережных Челнах начали задумываться о сохранности газонов.

Так, начальник административно-технической инспекции при Исполкоме города Айрат Насыбуллин отметил, что с 2019 года автолюбителей города вновь начнут штрафовать за парковку на «зеленке».

Напомним, в 2018 году прокуратура татарстанского автограда выдвинула протест против такого наказания автомобилистов, которые оставляли свои машины на газонах, и в итоге его отменили.

Однако сейчас вышли новые нормативно-правовые акты, которые позволяют административно-технической инспекции снова привлекать к штрафам за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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