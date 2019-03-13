2019-03-13T17:52:19+03:00
Общество

В 2019 году вокзал в Казани оборудуют автоматической системой информирования пассажиров

Соответствующий IT-проект, который затронет 16 вокзалов России оценивается в 390 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Такие автоматические системы уже работают на 52 вокзалах страныТакие автоматические системы уже работают на 52 вокзалах страныФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2019 году в 16 железнодорожных вокзалах России появится автоматическая система информирования пассажиров. Затронет этот IT-проект и Казань.

С установкой подобных систем, сведения о прибытии поездов и номерах платформ, будут выводиться на табло. Параллельно РЖД запустит голосовые объявления по громкой связи, которые ранее были в зоне ответственности дикторов.

Известно, что данный проект в целом оценивается в 390 миллионов рублей. Такие автоматические системы уже работают на 52 вокзалах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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