Жителя Чувашии, который передал арестантам наркотики в зубной пасте, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 20:07 2019-03-13T20:07:27+03:00

Молодой человек сам пришел с повинной в полицию

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Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Чувашии возбудили летом 2018 года по статье "Незаконный сбыт наркотиков". Молодой человек сам пришел с повинной, после того, как подставил своего приятеля.

Незадолго до этого он для себя лично приобрел наркотики. Забрал их из тайника и хранил дома. Но когда по подозрению в совершении преступления арестовали его приятелей, парень решил их поддержать.

Он попросил другого приятеля отвезти передачу в камеру СИЗО-2, расположенном в Цивильске. В пакете были продукты и средства гигиены. Курьера он даже не предупредил о том, что в тюбиках с зубной пастой спрятаны наркотики.

Запрещенные предметы изъяли во время досмотра посылок. Узнав, что произошло, организатор транспортировки наркотиков сам явился в полицию.

- Приговором ему назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Цивильского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU