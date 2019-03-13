В Татарстане на экс-сотрудницу центра соцобслуживание завели уголовное дело за «мертвые души»
В Новошешминском районе прокуратура провела проверку в комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» (ГАУСО КЦСОН «Забота»).
Было установлено, что с 2011 по 2018 года двое уже экс-сотрудниц центра получали зарплату за якобы оказанные услуги четверым жителям села Тубылгы Тау.
Женщины от их имени каждый раз составляли и подписывали заявления о нуждаемости в соцобслуживании на дому, а также потом заполняли квитанции.
Все это выявил директор центра, и «мертвые души» были сняты с учета.
Вместе с тем на основании приказов руководителя с него были ошибочно сняты еще трое местных жителей, которые действительно нуждаются в соцобслуживании. Незаконные приказы были отменены.
- Директору и заведующей отделением ГАУСО КЦСОН «Забота» объявлен выговор с последующим увольнением. В отношении одной из работниц возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Материалы проверки в отношении второй соучастницы также будут направлены в следственный орган, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU