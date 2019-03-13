2019-03-13T16:48:26+03:00
Происшествия

В Татарстане на экс-сотрудницу центра соцобслуживание завели уголовное дело за «мертвые души»

Подозреваемую и ее коллегу за это уже уволили с работы
Олег ЛУГОВОЙ
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Директору и заведующей отделением ГАУСО КЦСОН «Забота» объявлен выговор с последующим увольнением.Директору и заведующей отделением ГАУСО КЦСОН «Забота» объявлен выговор с последующим увольнением.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Новошешминском районе прокуратура провела проверку в комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» (ГАУСО КЦСОН «Забота»).

Было установлено, что с 2011 по 2018 года двое уже экс-сотрудниц центра получали зарплату за якобы оказанные услуги четверым жителям села Тубылгы Тау.

Женщины от их имени каждый раз составляли и подписывали заявления о нуждаемости в соцобслуживании на дому, а также потом заполняли квитанции.

Все это выявил директор центра, и «мертвые души» были сняты с учета.

Вместе с тем на основании приказов руководителя с него были ошибочно сняты еще трое местных жителей, которые действительно нуждаются в соцобслуживании. Незаконные приказы были отменены.

- Директору и заведующей отделением ГАУСО КЦСОН «Забота» объявлен выговор с последующим увольнением. В отношении одной из работниц возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Материалы проверки в отношении второй соучастницы также будут направлены в следственный орган, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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