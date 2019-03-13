2019-03-13T17:27:47+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах риэлтор, которая обманула людей на 14,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком

Женщина заявила, что обвинение в отношении нее сфабриковано
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее решение вынес городской суд Набережных ЧелновСоответствующее решение вынес городской суд Набережных ЧелновФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор одной из риэлторских фирм Набережных Челнов была признана виновной в обмане 45 клиентов и присвоении их денег на сумму 14,3 миллиона рублей.

Известно, что женщина имела доли в праве общей долевой собственности на три земельных сельскохозяйственных участка. Именно их с 9 ноября 2009 года по 26 июля 2012 года она и «продавала», оформляя договора купли-продажи с клиентами.

Но даже на суде женщина в этом так и не призналась. В своем последнем слове она заявила, что обвинение в отношении нее сфабриковано.

Несмотря на это, риэлтор была приговорена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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