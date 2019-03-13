В Чебоксарах друзья школьника вымогали у него деньги через интернет
В начале марта в полицию Чебоксар обратился 16-летний подросток. Он рассказал, что некто прислал на его страницу в одной из социальных сетей сообщение, которое порочит его честь и достоинство. Чтобы она дальше не распространялась в интернете, с мальчика требовали 500 рублей.
Полицейские смогли установить авторов данного сообщения. Ими оказались двое знакомых школьника, такие же подростки. Они пояснили правоохранителям, что не хотели ничего вымогать, а просто решили так подшутить над товарищем.
В итоге за такую шутку пришлось отвечать родителям.
- На матерей обоих подростков были составлены административные протоколы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию, - сообщают в МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU