2019-03-13T16:30:03+03:00
Общество

В Чебоксарах друзья школьника вымогали у него деньги через интернет

Они угрожали распространить порочащую его информацию, а потом сказали, что это была такая шутка
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге за шалость детей в Сети ответили их родители.В итоге за шалость детей в Сети ответили их родители.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В начале марта в полицию Чебоксар обратился 16-летний подросток. Он рассказал, что некто прислал на его страницу в одной из социальных сетей сообщение, которое порочит его честь и достоинство. Чтобы она дальше не распространялась в интернете, с мальчика требовали 500 рублей.

Полицейские смогли установить авторов данного сообщения. Ими оказались двое знакомых школьника, такие же подростки. Они пояснили правоохранителям, что не хотели ничего вымогать, а просто решили так подшутить над товарищем.

В итоге за такую шутку пришлось отвечать родителям.

- На матерей обоих подростков были составлены административные протоколы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию, - сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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