2019-03-13T17:02:00+03:00
Экономика

КФУ потратит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах

Победитель тендера должен успеть все сделать всего за 3 месяца
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казанский федеральный университет выделит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонтные работы коснутся политехнического института, учебно-лабораторного корпуса-2 (УЛК-2) и учебно-научного здания Набережночелнинского института.

В каждом из зданий поменяют пол. А в УЛК-2 кроме этого запланирована установка 56 унитазов, ремонт душевых и сантехники в туалетах, монтаж освещения и обновление нескольких аудиторий. Также в коридорах корпуса появятся новые двери.

На ремонт всех трех зданий университет планирует выделить всего 3 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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