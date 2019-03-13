КФУ потратит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-13T17:02:00+03:00

Победитель тендера должен успеть все сделать всего за 3 месяца

Изменить размер текста: A A

Казанский федеральный университет выделит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонтные работы коснутся политехнического института, учебно-лабораторного корпуса-2 (УЛК-2) и учебно-научного здания Набережночелнинского института.

В каждом из зданий поменяют пол. А в УЛК-2 кроме этого запланирована установка 56 унитазов, ремонт душевых и сантехники в туалетах, монтаж освещения и обновление нескольких аудиторий. Также в коридорах корпуса появятся новые двери.

На ремонт всех трех зданий университет планирует выделить всего 3 месяца.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU