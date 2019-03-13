Цены на путевки в детские лагеря Чувашии в 2019 году вырастут на 4,5%

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-13T16:04:01+03:00

В частности, путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день теперь будут обходиться в 14,9 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в этих местах отдыха повысится и стоимость наборов продуктов питания

Изменить размер текста: A A

В 2019 году детям ездить в лагеря Чувашии станет дороже. Согласно постановлению, которое было принято 13 марта Кабмином республики, средняя стоимость путевок в загородные лагеря отдыха, а также в курортные и оздоровительные детские лагеря региона вырастает на 4,5%. Кроме того, повысятся и цена на наборы продуктов питания в них.

В частности, путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания 21 день теперь будут обходиться в 14,9 тысяч рублей. А сутки в санаторно-курортных организациях будут стоить 935 рублей. В профильные смены на базе загородных лагерей со сроком пребывания от 7 до 21 дня можно будет попасть, заплатив 784 рубля за сутки.

В местах отдыха детей с дневным пребыванием питание будет стоить 92 рубля, а с круглосуточным - 287 рублей.

Однако для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями сохраняется право бесплатных путевок или приобретения их с оплатой 5% от все стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU