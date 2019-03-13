Татарстан лучше всех в России отстаивает права потребителей
Если в 2010 году Татарстан занимал 37-е место в России по уровню защиты прав потребителей, то по данным на 2019 год республика стала лучшей в этом деле по стране.
Доказательством тому служит рейтинг регионов, который составило общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей.
Со слов заместителя руководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Марины Трофимовой, сейчас все муниципальные образования подключились к защите прав потребителей. В частности, на сайтах исполкомов созданы специальные разделы с информацией для потребителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU