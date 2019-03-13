Татарстан лучше всех в России отстаивает права потребителей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-13T15:36:57+03:00

Доказательством тому служит рейтинг регионов, который составило общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя в этом вопросе почти 9 лет назад республика занимала в стране лишь 37 место

Изменить размер текста: A A

Если в 2010 году Татарстан занимал 37-е место в России по уровню защиты прав потребителей, то по данным на 2019 год республика стала лучшей в этом деле по стране.

Доказательством тому служит рейтинг регионов, который составило общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей.

Со слов заместителя руководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Марины Трофимовой, сейчас все муниципальные образования подключились к защите прав потребителей. В частности, на сайтах исполкомов созданы специальные разделы с информацией для потребителей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU