В Казани бывший заключенный начал приставать к 11-летней девочке прямо в автобусе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-13T14:50:12+03:00

Школьница выбежала и смогла скрыться в магазине, мужчине же теперь грозит новый срок

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Жителя Казани подозревают в попытке соблазнить 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 11 марта. Мужчина заметил школьницу, которая садилась на автобус, чтобы отправиться домой. Подозреваемый поспешил за ней. Там-то он и начал приставать к девочке.

- В салоне он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, а когда та вышла на улицу, последовал за ней, - рассказали в следственном комитете Татарстана.

Девочка пыталась оторваться от назойливого "воздыхателя". По пути ей встретился магазин. Она забежала в него и попросила защиты у продавца. Злоумышленник же, почуяв неладное, поспешил удалиться.

Впрочем, девочка смогла опознать подозреваемого по видео с камер видеонаблюдения. В итоге мужчину задержали. Свою вину он признал. К слову, ранее он уже был судим и за совершение преступления, против половой неприкосновенности несовершеннолетнего провел в колонии 7 лет

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU