2019-03-13T14:04:23+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСП

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В 2018 году ВТБ Факторинг предоставил малому и среднему бизнесу финансирование в размере 153 млрд рублей, что позволило компании стать лидером в работе с сегментом МСП по данным Ассоциации факторинговых компаний России (АФК).

Наибольший объем выплаченного финансирования компаниям МСП ВТБ Факторинг направил на оптовую и розничную торговлю (38%), производство (около 30%), а также сферу услуг (10%).

- Малый и средний бизнес является крайне значимым сегментом для экономики нашей страны. На сегодняшний день мы финансируем эту отрасль посредством сотрудничества с крупными компаниями, но в этом году планируем начать работать с ними напрямую. Кроме того, повышению доступности привлеченных средств для компаний МСП будет способствовать новый рынок коммерческого финансирования, в развитии которого мы активно участвуем, - отметил генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

По итогам прошлого года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%.

СПРАВКА

ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) — предоставляет факторинговые услуги с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. География деятельности компании охватывает 15 крупнейших городов России, привлечение клиентов на факторинговое обслуживание ведется также через филиалы банка ВТБ. ВТБ Факторинг является членом крупнейших международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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