2019-03-13T14:35:00+03:00
Общество

Глава управления городского хозяйства Набережных Челнов Рафаиль Киямов покинул свой пост

Соответствующий приказ был подписан еще во вторник, 12 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Стало известно, что во вторник, 12 марта, Рафаиль Киямов оставил пост начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов. Соответствующий приказ уже подписан.

Причины ухода Киямова не уточняются. Его уже бывшая должность сейчас вакантна.

Отметим, что Рафаиль Киямов был главой управления городского хозяйства татарстанского автограда с 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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