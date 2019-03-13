2019-03-13T15:05:59+03:00
Общество

В Набережных Челнах семье погибшего пришлось несколько раз выталкивать катафалк из снега по пути на кладбище

На нечищеные дороги они после пожаловались в соцсетях
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жительница Набережных Челнов Лилия Гараева пожаловалась в соцсетях на нечищеные дороги в Набережных Челнах. И, казалось бы, с этой проблемой зимой встречается каждый второй житель Татарстана.

Однако на этот раз заснеженная дорога вынудила людей несколько раз останавливать и без того тяжелую церемонию прощания с родственником и руками толкать катафалк до кладбища.

- Ездили на Орловское кладбище хоронить дорогого для нас человека. Что там за дороги? Пока ехали сто раз вытаскивали катафалк. За что люди платят деньги? Куда смотрит руководство города? Позор, - жалуется Лилия.

- Примите мои соболезнования! Но давайте уже смиримся, что мы живем в ситуации, когда никто сверху ни за что не отвечает! – пишет ей интернет-пользователь Виктория Любопытная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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