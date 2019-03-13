В Чебоксарах гендиректора фирмы будут судить за сломанный нос полицейского

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-13T13:33:14+03:00

Стражи порядка вызвали пьяному мужчине такси и предложили завязать шнурки, чтобы тот не упал

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Расследование уголовного дела о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, возбужденного в отношении 36-летнего гендиректора фирмы завершено.

По версии следствия, около 3.30 29 декабря 2018 года в Чебоксарах на остановке общественного транспорта полицейские заметили пьяного мужчину. Стражи порядка по его просьбе вызвали такси, так как у него сел мобильник. После этого они предложили обвиняемому завязать шнурки на ботинках, чтобы тот не упал.

В ответ на это гендиректор начал крыть полицейских матом и избил одного из них, сломав ему нос. Это следствие квалифицировало как легкий вред здоровью. В результате вместо поездки на такси мужчина был задержан и доставлен в полицию.

- Мужчина свою вину не признал. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU