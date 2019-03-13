"Устранил конкурента": В Набережных Челнах трамвай с рекламой пассажирских перевозок врезался в такси

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-13T13:53:58+03:00

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Утром 13 марта в Набережных Челнах произошла авария. На проспекте Яшьлек при пересечении трамвайных путей водитель такси не заметил приближающийся электротранспорт. Как итог - столкновение.

По словам очевидцев, таксист на "Тайоте", видимо, рассчитывал успеть проскочить пути, но не рассчитал скорость трамвая. От удара у легковушки повредились бампер, капот и правое крыло. Трамвай получил не столь значительные "травмы". На месте аварии образовалась внушительная пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696909" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах трамвай с рекламой пассажирских перевозок врезался в такси.соцсети

Как рассказали жители Набережных Челнов в соцсетях, на данном участке довольно часто можно стать очевидцем ДТП с участием трамваев:

- Там просто до такой степени редко трамваи ходят, что люди уже по сторонам не смотрят.

- Обычное дело, смотришь направо, видишь свою стойку машины, а за ней трамвай.

Еще один любопытный момент, который не остался в стороне от пользователей соцсетей. На трамвае изображена реклама одной из фирм такси, так что электротранспорт, по мнению интернет-пользователей, "устранил конкурента".

ИСТОЧНИК KP.RU