В Набережных Челнах сотрудников почты, которые кидались посылками, могут уволить

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-13T13:11:00+03:00

В УФПС «Татарстан Почтасы» также обещали принять меры для профилактики подобных нарушений [видео]

Изменить размер текста: A A

На видео того, как в Набережных Челнах сотрудники почты кидаются посылками при их разгрузке, отреагировала УФПС «Татарстан Почтасы». В пресс-службе компании утверждают, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о наказании работников отделения.

Они понесут дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Также УФПС «Татарстан Почтасы» обещала принять меры для профилактики подобных правонарушений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696681" frameborder="0"></iframe> Соцсети: в Набережных Челнах сотрудники почты кидались посылками.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU