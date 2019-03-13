В Набережных Челнах сотрудников почты, которые кидались посылками, могут уволить
На видео того, как в Набережных Челнах сотрудники почты кидаются посылками при их разгрузке, отреагировала УФПС «Татарстан Почтасы». В пресс-службе компании утверждают, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о наказании работников отделения.
Они понесут дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Также УФПС «Татарстан Почтасы» обещала принять меры для профилактики подобных правонарушений.
Соцсети: в Набережных Челнах сотрудники почты кидались посылками.
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ИСТОЧНИК KP.RU